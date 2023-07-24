Проекты благоустройства Щигров и Курчатова одержали победу в VIII Всероссийском конкурсе

Сегодня, во Владивостоке, были оглашены результаты VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.







В этом году победителями стали проекты Щигров и Курчатова.В Щиграх появится новое общественное пространство перед городским Домом культуры и заводом АО «Геомаш». Здесь планируется разделить территорию на 4 тематические станции, погружающие в историю градообразующего предприятия: «Геологию», «Историю», «Культуру» и «Технологии». На площадке появятся зоны отдыха со скамейками, теневыми навесами, столами, индивидуальными вращающимися креслами.В Курчатове выполним благоустройство общественного пространства между Дворцом культуры и спортивным комплексом «Энергетик». Тут появятся летний кинотеатр и сцена для проведения массовых мероприятий. Кроме того, на этой площадке будет обновлена схема движения пешеходов и автомобилей.