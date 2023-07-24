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При поездках на общественном транспорте курянам предлагают воспользоваться планировщиком маршрутов

Куряне могут воспользоваться планировщиком маршрутов при поездках на общественном транспорте.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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В Курской области в 2023 году запускают новую маршрутную сеть. Изменения движения общественного транспорта можно отслеживать с помощью планировщика маршрутов.

Для удобства пассажиров на сайте маршруты разделены по типу транспортного средства: трамваи, троллейбусы и автобусы. Также есть разбивка на магистральные, городские и подвозящие.

Пользователи могут ознакомиться со схемой движения общественного транспорта, интервалом и классом транспортных средств. Кроме того, можно построить удобный маршрут самостоятельно: если указать остановки отправления и прибытия, программа предложит варианты от точки А до точки Б.

 Для организации маршрута куряне могут использовать приложение «Курский транспорт» и «Яндекс», а также воспользоваться планировщиком маршрутов на сайте https://clck.ru/348HcF или печатной схемой сети https://clck.ru/34s9rC. С расписанием движения автобусов можно ознакомиться по ссылке https://clck.ru/34rWaP#транспорт46#Курск
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