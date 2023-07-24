При поездках на общественном транспорте курянам предлагают воспользоваться планировщиком маршрутов
Куряне могут воспользоваться планировщиком маршрутов при поездках на общественном транспорте.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Для удобства пассажиров на сайте маршруты разделены по типу транспортного средства: трамваи, троллейбусы и автобусы. Также есть разбивка на магистральные, городские и подвозящие.
Пользователи могут ознакомиться со схемой движения общественного транспорта, интервалом и классом транспортных средств. Кроме того, можно построить удобный маршрут самостоятельно: если указать остановки отправления и прибытия, программа предложит варианты от точки А до точки Б.
Для организации маршрута куряне могут использовать приложение «Курский транспорт» и «Яндекс», а также воспользоваться планировщиком маршрутов на сайте https://clck.ru/348HcF или печатной схемой сети https://clck.ru/34s9rC. С расписанием движения автобусов можно ознакомиться по ссылке https://clck.ru/34rWaP#транспорт46#Курск