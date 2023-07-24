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В Курске пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»

26 августа в Курске пройдет Всероссийская акция «Ночь кино».

 
Фото: Министерство культуры Курской области

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На Театральной площади покажут самые кассовые отечественные картины 2023 года: «Чебурашка» 6+, «Вызов» 12+ (режиссер Клим Шипенко), «Праведник» 12+ (режиссер Сергей Урсуляк).

Акцию организуют Фонд кино и Министерство культуры РФ.


 
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