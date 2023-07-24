26 августа в Курске пройдет Всероссийская акция «Ночь кино».





На Театральной площади покажут самые кассовые отечественные картины 2023 года: «Чебурашка» 6+, «Вызов» 12+ (режиссер Клим Шипенко), «Праведник» 12+ (режиссер Сергей Урсуляк).Акцию организуют Фонд кино и Министерство культуры РФ.