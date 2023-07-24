Лента новостей / В регионе Сегодня, 10:50 В Курске пройдет Всероссийская акция «Ночь кино» 26 августа в Курске пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». Фото: Министерство культуры Курской области Читайте также В Курске пройдет Всероссийская акция «Ночь кино» "Ночь кино" пройдет на 47 площадках Курской области На Театральной площади покажут самые кассовые отечественные картины 2023 года: «Чебурашка» 6+, «Вызов» 12+ (режиссер Клим Шипенко), «Праведник» 12+ (режиссер Сергей Урсуляк).Акцию организуют Фонд кино и Министерство культуры РФ. +0 -0