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В Рыльском районе было изменено русло реки Сейм

В соцсетях появилось сообщение об изменении русла реки в селе Капыстичи Рыльского района
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Сотрудники Минприроды Курской области выехали на место для проверки информации.

Село находится на берегу реки Сейм. В ее водоохранной зоне и акватории в ходе выезда были обнаружены следы земляных работ, выполненных специализированной техникой. Также в береговой полосе общего пользования обнаружена беседка, стоящая на сваях, на водной глади размещено понтонное устройство.

  Так как река Сейм подлежит федеральному экологическому надзору, сотрудники Минприроды направили информацию в адрес Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора для рассмотрения и проведения контрольно-надзорных мероприятий.
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