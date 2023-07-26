В Рыльском районе было изменено русло реки Сейм

Сотруднурской области выехали на место для проверки информации.Село находится на берегу реки Сейм. В ее водоохранной зоне и акватории в ходе выезда были обнаружены следы земляных работ, выполненных специализированной техникой. Также в береговой полосе общего пользования обнаружена беседка, стоящая на сваях, на водной глади размещено понтонное устройство.Так как река Сейм подлежит федеральному экологическому надзору, сотрудники Минприроды направили информацию в адрес Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора для рассмотрения и проведения контрольно-надзорных мероприятий.