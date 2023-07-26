Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске состоится фестиваль социальной рекламы «Семья — дело серьёзное»

Курян приглашают принять участие в фестивале социальной рекламы «Семья — дело серьёзное».

Читайте также

В рамках фестиваля предусмотрено проведение просветительских лекций и уроков для студентов и школьников, мастер-классов. Номинаций две: это социальный плакат (баннер) и социальный видеоролик.

Тематические направления работ:

— Семья как ценность.
— Физическое и психологическое здоровье семьи.
— Профилактика семейно-бытового и домашнего насилия.
— Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
— Ответственное родительство.
— Ценность многодетной семьи.
— Сохранение репродуктивного здоровья семьи.
— Православная семья.

Заявки на участие и конкурсные работы необходимо направлять на электронный адрес: adv.family@yandex.ru. Также необходимо пройти регистрацию на сайте: https://clck.ru/35687c.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Сеймском отключат холодную воду

На улице Ленина снесли дом

Опубликован график приема граждан исполнительными органами Курской области в августе

В Устав города Курска внесут изменения

В Курске продолжается ремонт дорог

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске