В Курске состоится фестиваль социальной рекламы «Семья — дело серьёзное»
Курян приглашают принять участие в фестивале социальной рекламы «Семья — дело серьёзное».
Тематические направления работ:
— Семья как ценность.
— Физическое и психологическое здоровье семьи.
— Профилактика семейно-бытового и домашнего насилия.
— Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
— Ответственное родительство.
— Ценность многодетной семьи.
— Сохранение репродуктивного здоровья семьи.
— Православная семья.
Заявки на участие и конкурсные работы необходимо направлять на электронный адрес: adv.family@yandex.ru. Также необходимо пройти регистрацию на сайте: https://clck.ru/35687c.