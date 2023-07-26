В Курске продолжается ремонт дорог
Сегодня в Курске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:
Улица Белинского – обратная засыпка грунта.
Улица Александра Невского – демонтаж бортового камня.
По областной программе в Курске ремонтируют:
Ул. Ленина – поднятие горловин колодцев.
Напомним, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.