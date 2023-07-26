В Устав города Курска внесут изменения

В администрации Курска состоялись публичные слушания по проекту решения Курского городского Собрания «О внесении изменений в Устав города Курска».







На слушаниях рассматривались полномочия по передаче имущества между публично-правовыми образованиями, а именно Российской Федерацией, Курской областью и муниципальным образованием «Город Курск» в рамках реализации полномочий органов государственной власти органов местного самоуправления передаются на уровень администрации Курска, наделение Молодёжного совета возможностью вносить нормотворческие инициативы.В тексте Устава города исключатся положения в отношении избирательной комиссии: она заменяется на территориальную избирательную комиссию с полномочиями избиркома Курска. Дополнены основания досрочного прекращения полномочий депутатов в связи с пропусками заседаний. Одобрено предложение в случае необходимости об избрании не одного, а нескольких заместителей председателя в комитетах Курского городского Собрания.Устав города дополняется статьёй «Права органов местного самоуправления города Курска на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения Курска». Полный перечень представлен на сайте Курского городского Собрания.Расширяются полномочия горсобрания в части сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности города на его территории.Будут перераспределены полномочия между органами местного самоуправления: теперь администрация будет заниматься вопросами передачи недвижимого имущества между публично-правовыми образованиями. Это позволит более эффективно реализовывать нацпроекты.Молодёжный совет получил право вносить нормотворческие инициативы.