https://clck.ru/3574FF. Состоятся и выездные приемы граждан в районах региона, их график также опубликован на официальном сайте https://clck.ru/3574FeОзнакомиться с ним можно по ссылке
Прием осуществляется по предварительной записи по телефону 8 (4712) 70-11-71. Письменные обращения принимаются по факсу 8 (4712) 70-11-56. Также на официальном сайте работает онлайн-сервис «Обращения граждан»
Опубликован график приема граждан исполнительными органами Курской области в августе
На официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области опубликован график приема граждан должностными лицами исполнительных органов Курской области в августе.
Фото из официальной группы ВК Курская область