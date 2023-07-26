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Лента новостей / В регионе

Опубликован график приема граждан исполнительными органами Курской области в августе

На официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области опубликован график приема граждан должностными лицами исполнительных органов Курской области в августе. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Ознакомиться с ним можно по ссылке https://clck.ru/3574FF. Состоятся и выездные приемы граждан в районах региона, их график также опубликован на официальном сайте https://clck.ru/3574Fe

 Прием осуществляется по предварительной записи по телефону 8 (4712) 70-11-71. Письменные обращения принимаются по факсу 8 (4712) 70-11-56. Также на официальном сайте работает онлайн-сервис «Обращения граждан»
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