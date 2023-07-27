В Обояни продолжается благоустройство парка Юных пионеров
Как выполняются работы, проверила министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анна Коновалова.
Фото из официальной группы ВК Курская область
На 70% завершено устройство траншей под прокладку кабеля. Продолжается ремонт старой чаши фонтана. Также на территорию завезены кабель, бортовой камень, тротуарная плитка и опоры освещения.
Будут благоустроены детская игровая площадка и мемориальная зона, появится новая городская сцена. Преобразится также территория перед районным Домом народного творчества и храмом. Для автомобилистов предусмотрена парковка на 49 машино-мест. Завершить работы планируется в ноябре 2023 года.