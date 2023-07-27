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В Обояни продолжается благоустройство парка Юных пионеров

Как выполняются работы, проверила министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анна Коновалова. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 В настоящее время на территории продолжают укладывать плитку, со стороны улицы Луначарского уже вымощена часть тротуаров. В самом парке идет укладка выравнивающих слоев для устройства покрытий. Здесь появятся новые пешеходные дорожки общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.

На 70% завершено устройство траншей под прокладку кабеля. Продолжается ремонт старой чаши фонтана. Также на территорию завезены кабель, бортовой камень, тротуарная плитка и опоры освещения.

  Будут благоустроены детская игровая площадка и мемориальная зона, появится новая городская сцена. Преобразится также территория перед районным Домом народного творчества и храмом. Для автомобилистов предусмотрена парковка на 49 машино-мест. Завершить работы планируется в ноябре 2023 года. 
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