В Обояни продолжается благоустройство парка Юных пионеров

В настоящее время на территории продолжают укладывать плитку, со стороны улицы Луначарского уже вымощена часть тротуаров. В самом парке идет укладка выравнивающих слоев для устройства покрытий. Здесь появятся новые пешеходные дорожки общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.На 70% завершено устройство траншей под прокладку кабеля. Продолжается ремонт старой чаши фонтана. Также на территорию завезены кабель, бортовой камень, тротуарная плитка и опоры освещения.Будут благоустроены детская игровая площадка и мемориальная зона, появится новая городская сцена. Преобразится также территория перед районным Домом народного творчества и храмом. Для автомобилистов предусмотрена парковка на 49 машино-мест. Завершить работы планируется в ноябре 2023 года.