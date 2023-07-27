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Лента новостей / В регионе

В Курской области будут введены дополнительные меры поддержки приграничных территорий

Губернатор Роман Старовойт провел рабочую встречу с руководителями фракций политических партий, представленных в Курской областной Думе. 

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Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия по ряду направлений.
В ходе встречи обсудили ряд текущих вопросов, начиная от оплаты труда педагогических работников и заканчивая поддержкой граждан и предприятий, находящихся на приграничных территориях.

Роман Старовойт рассказал, что сегодня в регионе оказывается целый комплекс мер поддержки учителям. При этом, учитывая важность профессии, необходимо постоянно повышать размер оплаты труда и улучшать условия работы для привлечения молодых специалистов. В настоящее время правительство региона работает над изысканием средств на эти цели.

Кроме того, обсудили обеспечение безопасности граждан и поддержку социально-экономического развития на приграничных территориях.
На сегодняшний день в регионе действует закон, предусматривающий целый ряд мер помощи курянам, проживающим в приграничных районах. Организована работа по подготовке добровольной народной дружины. На площадку прибывают даже представители других регионов страны. Также региональные власти работают вместе с федеральным правительством для поддержки предприятий и сельхозпроизводителей, пострадавших от обстрелов со стороны Украины.


 
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