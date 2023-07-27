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К 1000-летию Курска построят футбольный стадион

Глава Курска Игорь Куцак подписал постановление, в котором указаны градостроительные изменения, которые будут совершены в Привокзальной части к 1000-летию города.

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В урочище «Пасека» планируется возвести стадион на площади 3 гектара, он будет рассчитан на 13 тысяч зрителей. В Здании  будут находиться  раздевалки для команд, судейская, пресс-центри конференц-зал. Рядом будет построена парковка на 525 машино-мест.
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