Курские школьники могут получить рюкзаки со школьными принадлежностями бесплатно

Партия «Единая Россия» в рамках акции «Собери ребенка в школу» готова помочь нуждающимся семьям.

Рюкзаки со школьными принадлежностями могут получить дети из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, а также дети-инвалиды. Особое внимание уделяется детям участников СВО и ребятам из новых регионов.Получить принадлежности можно будет:- через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи;- в исполкомах партии «Единая Россия»;- в пунктах оказания помощи, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает».Для желающих помочь «Единая Россия» организует по всей стране более 4 тысяч специальных пунктов приема, также сбор пройдет в штабах общественной поддержки.Узнать адреса пунктов можно в региональном отделении партии:г. Курск, ул. Ленина, 11, тел.+7(4712)52-12-11.