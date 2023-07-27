Курские школьники могут получить рюкзаки со школьными принадлежностями бесплатно
Партия «Единая Россия» в рамках акции «Собери ребенка в школу» готова помочь нуждающимся семьям.
Получить принадлежности можно будет:
- через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи;
- в исполкомах партии «Единая Россия»;
- в пунктах оказания помощи, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает».
Для желающих помочь «Единая Россия» организует по всей стране более 4 тысяч специальных пунктов приема, также сбор пройдет в штабах общественной поддержки.
Узнать адреса пунктов можно в региональном отделении партии:
г. Курск, ул. Ленина, 11, тел.
+7(4712)52-12-11.