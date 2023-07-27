В Курске, на улице Сумской снесут жилой дом
В Курске жилой дом № 20А по улице Сумской признан аварийным и подлежащим сносу.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Им также будут направлены копии распоряжения Администрации Курска и требования о сносе дома с учётом сроков расселения, установленных муниципальной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
В Курске также будут снесены аварийные жилые дома по улицам Карла Либкнехта, 47А и Ватутина, 21. Снос будет осуществляться в соответствии с утверждёнными проектами организации работ по сносу объектов капитального строительства и сметной документацией на снос.