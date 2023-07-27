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В Курске, на улице Сумской снесут жилой дом

В Курске жилой дом № 20А по улице Сумской признан аварийным и подлежащим сносу.

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Его жителям в установленном порядке будут предложены жилые помещения манёвренного муниципального жилищного фонда согласно личным заявлениям нанимателей и собственников.

Им также будут направлены копии распоряжения Администрации Курска и требования о сносе дома с учётом сроков расселения, установленных муниципальной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В Курске также будут снесены аварийные жилые дома по улицам Карла Либкнехта, 47А и Ватутина, 21. Снос будет осуществляться в соответствии с утверждёнными проектами организации работ по сносу объектов капитального строительства и сметной документацией на снос.

 
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