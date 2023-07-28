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Продолжается расчистка реки Медвенка

К расчистке реки приступили в сентябре 2022 года.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 На данный момент берега очистили от зарослей деревьев, кустарника и камыша. В настоящее время завершается расчистка дна, после чего начнется формирование берегов.

 Кроме того, завершен капитальный ремонт ГТС на реке Медвенка. Отремонтированы паводковый водосброс и донный водоспуск, выполнены устройство крепления выходной части паводкового водосброса и гидроизоляция конструкций. Восстановлена земляная плотина, отводящие каналы расчищены от деревьев, кустарников и донных отложений.

  После завершения расчистки русла реки планируется провести благоустройство проезжей части плотины. На ней будут установлены сигнальные столбики, дорожные ограждения и система ливневой канализации.
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