Продолжается расчистка реки Медвенка

К расчистке реки приступили в сентябре 2022 года.

На данный момент берега очистили от зарослей деревьев, кустарника и камыша. В настоящее время завершается расчистка дна, после чего начнется формирование берегов.Кроме того, завершен капитальный ремонт ГТС на реке Медвенка. Отремонтированы паводковый водосброс и донный водоспуск, выполнены устройство крепления выходной части паводкового водосброса и гидроизоляция конструкций. Восстановлена земляная плотина, отводящие каналы расчищены от деревьев, кустарников и донных отложений.После завершения расчистки русла реки планируется провести благоустройство проезжей части плотины. На ней будут установлены сигнальные столбики, дорожные ограждения и система ливневой канализации.