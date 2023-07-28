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Лента новостей / В регионе

В Курской области внедряют интеллектуальные транспортные

В регионе внедрение ИТС проходит в г. Курске, Курчатове и Щигры. 
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги Курской области

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Внедрение ИТС в регионе разделено на 4 этапа, три из которых уже завершены. Реализацию последнего планируется завершить в следующем году. Главными целями внедрения ИТС в регионе является увеличение пропускной способности автомобильных дорог Курской городской агломерации, улучшение комфортности для пассажиров общественного транспорта и водителей, повышение безопасности движения и эффективности транспортного комплекса.

 Благодаря внедрению ИТС в Курской агломерации ожидается повышение эффективности использования дорожной инфраструктуры, увеличение скорости движения на 10-15%, снижение уровня выбросов вредных веществ и расхода топлива. Отметим, что уже наблюдается положительная тенденция повышения средней скорости движения транспортных средств за последние три года с 18,5 км/ч до 18,8 км/ч.
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