В Курской области внедряют интеллектуальные транспортные
В регионе внедрение ИТС проходит в г. Курске, Курчатове и Щигры.
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги Курской области
Благодаря внедрению ИТС в Курской агломерации ожидается повышение эффективности использования дорожной инфраструктуры, увеличение скорости движения на 10-15%, снижение уровня выбросов вредных веществ и расхода топлива. Отметим, что уже наблюдается положительная тенденция повышения средней скорости движения транспортных средств за последние три года с 18,5 км/ч до 18,8 км/ч.