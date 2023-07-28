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В Курской области создадут образовательный кластер «Педагогика»

Соглашение о партнерстве подписано региональным Министерством образования и науки, образовательными организациями и представителями работодателей.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 Кластер отрасли «Педагогика» будет организован на базе Курского педагогического колледжа.

 В этом образовательном учреждении будет создано 6 лабораторий с современными условиями для подготовки педагогов, развития их творческих и физических способностей, цифровых навыков и гибких компетенций.

На торжественной церемонии подписания соглашения министр образования и науки Курской области Наталия Бастрикова выделила основные направления работы федерального проекта «Профессионалитет».

 «Курская область самым активным образом участвует в реализации этого проекта. Мы еще ни одного конкурсного отбора по «Профессионалитету» не проиграли, скоро будет подписано уже пятое соглашение. У нас созданы кластеры по атомной промышленности, сельхозтоваропроизводству, туризму и сервису, сегодня это педагогика. Это важнейший проект, когда тесная связь между организациями профессионального образования и потенциальным работодателем устанавливается в конкретном проекте», – отметила Наталия Бастрикова.


 
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