В Курской области создадут образовательный кластер «Педагогика»

Кластер отрасли «Педагогика» будет организован на баВ этом образовательном учреждении будет создано 6 лабораторий с современными условиями для подготовки педагогов, развития их творческих и физических способностей, цифровых навыков и гибких компетенций.На торжественной церемонии подписания соглашения министр образования и науки Курской области Наталия Бастрикова выделила основные направления работы федерального проекта «Профессионалитет».«Курская область самым активным образом участвует в реализации этого проекта. Мы еще ни одного конкурсного отбора по «Профессионалитету» не проиграли, скоро будет подписано уже пятое соглашение. У нас созданы кластеры по атомной промышленности, сельхозтоваропроизводству, туризму и сервису, сегодня это педагогика. Это важнейший проект, когда тесная связь между организациями профессионального образования и потенциальным работодателем устанавливается в конкретном проекте», – отметила Наталия Бастрикова.