Внесены изменения в проект планировки Центральной части города
Постановлением администрации Курска № 420 по итогам публичных слушаний внесены изменения в проект планировки Центральной части города.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Документация выполнена для территории в границах улиц 50 лет Октября — Запольная — Трудовая — Красной Октябрь — Никитская — Тускарная — вдоль берега реки Тускарь — Литовская — Энгельса — Беговая — 2-й Суворовский пер. — 1-й Суворовский пер. — 50 лет Октября.
Большое внимание уделено размещению социальных, спортивных, общественных и рекреационных объектов.
Предусматривается строительство:
— детского дошкольного учреждения на 100 мест по улице Нижней Луговой;
— трёх спортивно-оздоровительных комплексов;
— плавательного бассейна олимпийского стандарта по улице Бойцов 9-й Дивизии — 50 лет Октября;
— детской школы искусств по улице Никитской;
— муниципальной бани по улице Дружининской;
— планетария по улице Тускарной;
— пяти скверов;
— расширение территории парка имени Дзержинского (в сравнении с проектом планировки 2013 года) за счёт включения земельного участка с кадастровым номером 46:29:102281:6;
— строительство велосипедных дорожек протяжённостью 24,19 км;
— строительство восьми дорог, из них соединение улицы Бойцов 9-й Дивизии с улицей Ватутина; улица Нижняя Набережная (от улицы Сонина до улицы Мирная), а также реконструкция 31 существующей автомобильной дороги.
С документацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации Курска: https://www.kurskadmin.ru/upload/iblock/48d/95wmx0ig7...