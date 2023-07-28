В Курске продолжается возведение пристройки к средней общеобразовательной школе № 45

Строительство началось в первом квартале этого года.

Началась кладка стен первого этажа из керамического кирпича и укладка плит перекрытия подвала. Идут засыпка пазух котлована песком и утепление стен подвала пеноплексом.За месяц отставание в графике работ сократили в два раза. Новый подрядчик обещает закрыть контур к середине октября.В школе действуют два научных общества, функционирует литературная гостиная «Под сенью муз», открыт класс-музей «Великое в малом», выпускается школьная газета «На пульсе», реализуется проект Школа будущего первоклассника «Зайка».