В Курске продолжается возведение пристройки к средней общеобразовательной школе № 45
Строительство началось в первом квартале этого года.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
За месяц отставание в графике работ сократили в два раза. Новый подрядчик обещает закрыть контур к середине октября.
В школе действуют два научных общества, функционирует литературная гостиная «Под сенью муз», открыт класс-музей «Великое в малом», выпускается школьная газета «На пульсе», реализуется проект Школа будущего первоклассника «Зайка».