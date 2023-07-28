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Курянам рассказали кто может отменить постановление судебного пристава-исполнителя

Старший помощник прокурора ЦАО Курска Татьяна Феоктистова объясняет, кто может отменить постановление судебного пристава-исполнителя.
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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По заявлению лиц, участвующих в исполнительном производстве, либо по своей инициативе судебный пристав-исполнитель вправе исправить допущенные им в постановлении описки или явные арифметические ошибки.

Судебный пристав-исполнитель не вправе отменять вынесенное им постановление. Соответствующими полномочиями по отмене этого постановления наделены старший судебный пристав и его заместитель, что предусмотрено ст. ст. 8 ,10 ФЗ от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах» и ст. 14 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Таким образом, вышестоящие должностные лица службы судебных приставов вправе отменить или изменить не соответствующее требованиям законодательства РФ решение судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов. Кроме того, данные действия судебного пристава-исполнителя могут быть оспорены в суде.

 
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