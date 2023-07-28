«Телекомпания «Такт» - Также отмечено, что в бюджете нужно изыскивать дополнительные средства, чтобы, начиная с осени, увеличить зарплату бюджетникам.Как пишет
– К сожалению, в областной казне средств на это нет, нужно предусмотреть какие-то другие инструменты, чтобы проиндексировать зарплату, - обратился к коллегам губернатор.
Курским бюджетникам планируют повысить зарплату
На оперативном совещании губернатор Роман Старовойт отметил, что власти обязаны индексировать зарплату работников бюджетной сферы.