Отделение Социального фонда России по Курской области сообщает график выплат пенсий и пособий в августе:





3 августа — пособия и выплаты за июль:— единое пособие;— выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет;— ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет;— пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;— ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет;— иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданным в СФР от органов социальной защиты (в т.ч. ЧАЭС).4 августа — ежемесячная выплата из средств материнского капитала за июль.8 августа — пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет за июль.10, 11 (перенос с 12), 18 (перенос с 20), 23 августа — зачисление пенсий через кредитные учреждения.Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком. Его можно уточнить в своем почтовом отделении.Зачисление пособий идет в течение всего рабочего дня.