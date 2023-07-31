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График выплат пенсий и пособий в августе

Отделение Социального фонда России по Курской области сообщает график выплат пенсий и пособий в августе:

 

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3 августа — пособия и выплаты за июль:

— единое пособие;
— выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет;
— ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет;
— пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;
— ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет;
— иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданным в СФР от органов социальной защиты (в т.ч. ЧАЭС).

4 августа — ежемесячная выплата из средств материнского капитала за июль.

8 августа — пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет за июль.

10, 11 (перенос с 12), 18 (перенос с 20), 23 августа — зачисление пенсий через кредитные учреждения.

Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком. Его можно уточнить в своем почтовом отделении.

Зачисление пособий идет в течение всего рабочего дня.

 
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