дорожное основание.В выходные дни подрядная организация провела устройство выравнивающего слоя на трассе регионального значения Курск – Касторное – Муравлево – Михайлово – Ноздрачево. Сейчас специалисты приступили к укладке верхнего слоя. Ранее на объекте были проведены работы по ресайклингу, что позволило укрепить
Асфальтобетонное покрытие планируется устроить в два слоя. После этого заменят дорожные знаки, нанесут горизонтальную разметку и укрепят обочины. Протяженность ремонтируемого участка составляет более 2,4 км.
На дороге к деревне Муравлево приступили к укладке асфальта
В Курском районе приступили к укладке асфальта на дороге к деревне Муравлево.
Фото из официальной группы ВК Курская область