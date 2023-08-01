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На дороге к деревне Муравлево приступили к укладке асфальта

В Курском районе приступили к укладке асфальта на дороге к деревне Муравлево. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 В выходные дни подрядная организация провела устройство выравнивающего слоя на трассе регионального значения Курск – Касторное – Муравлево – Михайлово – Ноздрачево. Сейчас специалисты приступили к укладке верхнего слоя. Ранее на объекте были проведены работы по ресайклингу, что позволило укрепить дорожное основание.

Асфальтобетонное покрытие планируется устроить в два слоя. После этого заменят дорожные знаки, нанесут горизонтальную разметку и укрепят обочины. Протяженность ремонтируемого участка составляет более 2,4 км.

 
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