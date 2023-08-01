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В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:


 

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Проспект Кулакова – очистка технической полосы от строительного мусора.

Улица Черняховского – установка дорожных знаков.

Улица – устройство основания под бортовой камень.

По областной программе в Курске ремонтируют:

Ул. Ленина – монтаж дождеприёмников.

Напомним, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.

 Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.
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