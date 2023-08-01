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Куряне жалуются на последствия неблагоприятных погодных условий

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Единую дежурную диспетчерскую службу Курска с 15:30 до 18:00 поступило девять заявок в связи с заливами квартир с крыш.


 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Такие проблемы возникли по адресам:

Заводская, 27А;
Республиканская, 10;
Ясная, 1А;
Студенческая, 34;
Косухина, 16;
Пучковка, 108B;
Орловская, 1А;
Орловская, 8;
Ломакина, 9.

Вся необходимая информация для оперативной ликвидации последствий ливня передана в УК обслуживающие данные дома.

 Также поступают заявки, связанные с засором ливневой канализации на дорогах города. Все заявки переданы комитету дорожного хозяйства .
Проблемы, вызванные подтоплением частных домовладений, по которым в настоящий момент поступило восемь заявок, направлены управлением по делам ГО и ЧС в окружные администрации.

Также от жителей города поступает информация по поваленным аварийным деревьям по шести адресам:

Ольшанского, 5 — перегорожена проезжая часть. Передано смене АСФ.
Пр-т Дружбы, 15 — дерево будет убрано силами ТСЖ «ЖСК-120»;
К. Маркса, 69Д — дерево упало на машину.
Энгельса, 86 — упало сухое дерево;
ВЧК, 45 — дерево на проезжей части;
ВЧК, 15 — дерево упало на провода КЭС.

По некоторым адресам также упоминается проблема переполнения колодцев.

 Также имеются проблемы с электроснабжением по ряду адресов. Специалисты продолжают работу.


 
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