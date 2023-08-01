Куряне жалуются на последствия неблагоприятных погодных условий

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Единую дежурную диспетчерскую службу Курска с 15:30 до 18:00 поступило девять заявок в связи с заливами квартир с крыш.







Такие проблемы возникли по адресам:Заводская, 27А;Республиканская, 10;Ясная, 1А;Студенческая, 34;Косухина, 16;Пучковка, 108B;Орловская, 1А;Орловская, 8;Ломакина, 9.Вся необходимая информация для оперативной ликвидации последствий ливня передана в УК обслуживающие данные дома.Также поступают заявки, связанные с засором ливневой канализации на дорогах города. Все заявки переданы комитету дорожного хозяйства .Проблемы, вызванные подтоплением частных домовладений, по которым в настоящий момент поступило восемь заявок, направлены управлением по делам ГО и ЧС в окружные администрации.Также от жителей города поступает информация по поваленным аварийным деревьям по шести адресам:Ольшанского, 5 — перегорожена проезжая часть. Передано смене АСФ.Пр-т Дружбы, 15 — дерево будет убрано силами ТСЖ «ЖСК-120»;К. Маркса, 69Д — дерево упало на машину.Энгельса, 86 — упало сухое дерево;ВЧК, 45 — дерево на проезжей части;ВЧК, 15 — дерево упало на провода КЭС.По некоторым адресам также упоминается проблема переполнения колодцев.Также имеются проблемы с электроснабжением по ряду адресов. Специалисты продолжают работу.