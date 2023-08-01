В Курске заработал контакт-центр по работе новой маршрутной сети
С 1 августа операторы контакт-центра по единому номеру 122 будут предоставлять справочную информацию о работе новой маршрутной сети.
Справочная система заработает с целью помочь тем, кто не пользуется мобильными приложениями для построения маршрута или не имеет доступа в интернет.
Контакт-центр станет дополнением к действующим мобильным приложениям «Курский транспорт» и «Яндекс», а также к планировщику маршрутов, который доступен на сайте https://clck.ru/348HcF.