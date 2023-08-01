В Фатежском районе выявлен факт браконьерства
В минувшие выходные сотрудники Минприроды Курской области совместно с охотинспекторами выявили факт браконьерства.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Нарушителем оказался местный житель. Установлено, что ранее он уже привлекался к административной ответственности и лишен права осуществлять охоту.
На место были вызваны сотрудники полиции. В ходе оперативных действий они установили место незаконной добычи и разделки туши. В настоящее время все материалы находятся в правоохранительных органах. В дальнейшем браконьеру будет предъявлен иск с расчетом размера ущерба, а также избрана мера наказания.