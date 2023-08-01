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В Фатежском районе выявлен факт браконьерства

 В минувшие выходные сотрудники Минприроды Курской области совместно с охотинспекторами выявили факт браконьерства. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Во время патрулирования территории закрепленных охотничьих угодий Фатежского района они услышали выстрел, а через некоторое время увидели человека, вышедшего из леса. При осмотре личных вещей у него в рюкзаке была обнаружена разделанная туша косули.

 Нарушителем оказался местный житель. Установлено, что ранее он уже привлекался к административной ответственности и лишен права осуществлять охоту.

  На место были вызваны сотрудники полиции. В ходе оперативных действий они установили место незаконной добычи и разделки туши. В настоящее время все материалы находятся в правоохранительных органах. В дальнейшем браконьеру будет предъявлен иск с расчетом размера ущерба, а также избрана мера наказания.
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