Семьи взявшие на воспитание ребенка получат единовременное пособие

Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью получили 89 семей Курской области.





Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью — это разовая мера поддержки, на получение которой имеют право усыновители детей, а также их опекуны, попечители или приёмные родители.В Курской области размер пособия — 22 909,03 рубля. Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, выплата положена на каждого из них.Для получения единовременного пособия необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу СФР или МФЦ. От заявителя потребуется копия решения суда об усыновлении ребёнка, остальные документы специалисты ОСФР самостоятельно запросят по межведомственному взаимодействию.Заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении либо со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства, либо со дня заключения договора о принятии ребёнка в семью.Решение о назначении пособия принимается в течение пяти рабочих дней после поступления соответствующего заявления. При отсутствии необходимых документов и сведений срок рассмотрения может быть продлён до 20 рабочих дней.