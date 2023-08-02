Курск продолжает подготовку к 80-й годовщине победы в Курской битве

21 день остаётся до 80-й годовщины победы в Курской битве.

На станциях Свобода, Золотухино и Поныри делают капитальный ремонт фасадов и внутренних помещений вокзалов, а также платформ. Выполняются благоустройство и озеленение прилегающих территорий. По этому маршруту 23 августа пройдет «Поезд Победы — Дорога Памяти».На железнодорожной станции Поныри, помимо реконструкции здания и благоустройства территории вокруг него, уже появилась экспозиция «Воинский эшелон». Это память о воинах-железнодорожниках, внесших весомый вклад в исход не только Курской битвы, но и всей Великой Отечественной войны. Рядом появится детская площадка, сейчас рабочие готовят территорию для этого.