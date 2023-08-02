Курск продолжает подготовку к 80-й годовщине победы в Курской битве
21 день остаётся до 80-й годовщины победы в Курской битве.
Фото из официальной группы ВК Курская область
На железнодорожной станции Поныри, помимо реконструкции здания и благоустройства территории вокруг него, уже появилась экспозиция «Воинский эшелон». Это память о воинах-железнодорожниках, внесших весомый вклад в исход не только Курской битвы, но и всей Великой Отечественной войны. Рядом появится детская площадка, сейчас рабочие готовят территорию для этого.