В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:





Проспект Александра Невского – установка бортового камня.Улица Черняховского – установка знаков.По областной программе в Курске ремонтируют:Ул. Ленина – монтаж дождеприёмников.Напомним, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.