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Лента новостей / В регионе

В Курске будут отключать электричество

На следующей неделе запланировано очередное отключение электроэнергии. 

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В Сеймском округе отключения будут проводиться
8 августа 2023 г. с 9-30 до 15-00 по адресам:
Ул. Дейнеки 8-12,
Ул. Ольшанского 19-31,
ул. Пигорева 22-24.

9 августа 2023 г. с 13:00 до 16:30 по адресам:
ул. Сумская 50, 50А, 50Б, 52/2, 48, 48А, 48Б,
ул. Конорева 4-14.

11 августа 2023 г. с 09:30 до 15:00 по ул. Серегина 39-49, 47А.

В Центральном округе отключения пройдут 8 и 9 августа с 9:30 до 16:00 по адресам: ул. Олимпийская, ул. Спортивная.

В Железнодорожном округе отключения будут проводиться
8 августа 2023 г. с 13:30 до 16:00 по адресам:
ул. 1-я Рабочая, 2, 4,
ул. 2-я Рабочая, 5, 5А,
ул. Республиканская, 28А.

10 августа 2023 г. с 13:30 до 16:00:
ул. Агрегатная, 2-38,
1-й Весенний проезд 1-5, 2-6.

 
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