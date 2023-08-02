«Телекомпания «ТАКТ» - причина, по которой люди останутся без света - плановые работы.Как пишет
В Сеймском округе отключения будут проводиться
8 августа 2023 г. с 9-30 до 15-00 по адресам:
Ул. Дейнеки 8-12,
Ул. Ольшанского 19-31,
ул. Пигорева 22-24.
9 августа 2023 г. с 13:00 до 16:30 по адресам:
ул. Сумская 50, 50А, 50Б, 52/2, 48, 48А, 48Б,
ул. Конорева 4-14.
11 августа 2023 г. с 09:30 до 15:00 по ул. Серегина 39-49, 47А.
В Центральном округе отключения пройдут 8 и 9 августа с 9:30 до 16:00 по адресам: ул. Олимпийская, ул. Спортивная.
В Железнодорожном округе отключения будут проводиться
8 августа 2023 г. с 13:30 до 16:00 по адресам:
ул. 1-я Рабочая, 2, 4,
ул. 2-я Рабочая, 5, 5А,
ул. Республиканская, 28А.
10 августа 2023 г. с 13:30 до 16:00:
ул. Агрегатная, 2-38,
1-й Весенний проезд 1-5, 2-6.
В Курске будут отключать электричество
На следующей неделе запланировано очередное отключение электроэнергии.