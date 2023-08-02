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В Курских урочищах устанавливают шлагбаумы

Об этом рассказали в комитете городского хозяйства.
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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 Установка шлагбаумов, а также обустройство преград обеспечивают ограничение пребывания граждан в лесах в целях пожарной безопасности и относятся к мерам противопожарного обустройства лесов.

С апреля на территории Курской области действует особый противопожарный режим. В этот период категорически запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы. Ограничивается въезд в леса автомобилей, за исключением транспортных средств специального назначения.

За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы:

— для физических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей;
— для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей;
— для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.


 
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