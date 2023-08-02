В Курских урочищах устанавливают шлагбаумы

Об этом рассказали в комитете городского хозяйства.

Установка шлагбаумов, а также обустройство преград обеспечивают ограничение пребывания граждан в лесах в целях пожарной безопасности и относятся к мерам противопожарного обустройства лесов.С апреля на территории Курской области действует особый противопожарный режим. В этот период категорически запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы. Ограничивается въезд в леса автомобилей, за исключением транспортных средств специального назначения.За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы:— для физических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей;— для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей;— для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.