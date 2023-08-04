Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские молодые бизнесмены и социальные предприятия могут получить грант

В Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Курской области продолжается прием заявок на получение грантов для молодых бизнесменов и социальных предприятий. 

Читайте также

Курянин Антон Филатов – молодой предприниматель, который уже успел получить грант на развитие своей автомастерской.

 В прошлому году 24 предпринимателя получили грантовую поддержку на общую сумму 12 млн рублей. Подробности об условиях и порядке ее оформления можно узнать по ссылке https://clck.ru/35C8Wi . Гранты предпринимателям выдаются по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске на маршруты до конца года выйдут еще более 100 автобусов

Доступный интернет появятся в 47 населенных пунктах Курской области

В Курске продолжается ремонт дорог

Ограничение движения

В Курске состоится театрализованный интерактивный концерт

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске