Курские молодые бизнесмены и социальные предприятия могут получить грант
В Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Курской области продолжается прием заявок на получение грантов для молодых бизнесменов и социальных предприятий.
В прошлому году 24 предпринимателя получили грантовую поддержку на общую сумму 12 млн рублей. Подробности об условиях и порядке ее оформления можно узнать по ссылке https://clck.ru/35C8Wi . Гранты предпринимателям выдаются по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».