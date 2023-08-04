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Доступный интернет появятся в 47 населенных пунктах Курской области

В этом году качественная мобильная связь и доступ в интернет появятся в 47 населенных пунктах области.

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В деревне 1-я Воробьевка Золотухинского района по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» была построена базовая станция связи. Это позволило развернуть сеть Wi-Fi на территории музея «Усадьба А.А. Фета».

Сейчас идет всероссийское голосование, по его результатам будут выбраны малочисленные поселки и деревни, которые обеспечат мобильным интернетом в 2024 году. Подробности участия на сайте: https://www.gosuslugi.ru/inet.
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