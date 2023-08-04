цифрового неравенства 2.0» была построена базовая станция связи. Это позволило развернуть сеть Wi-Fi на территории музея «Усадьба А.А. Фета».В деревне 1-я Воробьевка Золотухинского района по программе «Устранение
Сейчас идет всероссийское голосование, по его результатам будут выбраны малочисленные поселки и деревни, которые обеспечат мобильным интернетом в 2024 году. Подробности участия на сайте: https://www.gosuslugi.ru/inet.
Доступный интернет появятся в 47 населенных пунктах Курской области
В этом году качественная мобильная связь и доступ в интернет появятся в 47 населенных пунктах области.