В Курской области пенсионеры могут оформить льготное зубопротезирование
Она предоставляется за счет средств областного бюджета 1 раз в 3 года в виде возмещения затрат на изготовление и ремонт зубных протезов в размере 50%.
Обратиться за получением льготы имеют право:
– ветераны Великой Отечественной войны;
– неработающие граждане пожилого возраста, пенсия которых не превышает 17 тысяч рублей (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет).
Чтобы оформить заявление на льготное зубопротезирование, необходимо выбрать соответствующую услугу на портале госуслуг.