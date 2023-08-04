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В Курской области пенсионеры могут оформить льготное зубопротезирование

Она предоставляется за счет средств областного бюджета 1 раз в 3 года в виде возмещения затрат на изготовление и ремонт зубных протезов в размере 50%.

 

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Исключением являются изготовление и ремонт зубных протезов из драгоценных металлов, металлокерамических и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам.

Обратиться за получением льготы имеют право:
– ветераны Великой Отечественной войны;
– неработающие граждане пожилого возраста, пенсия которых не превышает 17 тысяч рублей (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет).

  Чтобы оформить заявление на льготное зубопротезирование, необходимо выбрать соответствующую услугу на портале госуслуг.
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