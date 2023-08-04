Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM

Новая музыка

Лента новостей

Поезд здоровья будет работать в Горшеченском районе

В Курске продолжается ремонт дорог

В Курской области пенсионеры могут оформить льготное зубопротезирование

В Курске на маршруты до конца года выйдут еще более 100 автобусов

Доступный интернет появятся в 47 населенных пунктах Курской области

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске