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В Курской области устраняют последствия прошедшего вчера грозового фронта

Кроме Курска, непогода задела Льговский район, где сильным ветром повреждены кровли 4 нежилых и 9 жилых домов, а также 3 хозпостройки.

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В Кореневском районе пострадали 12 жилых домов, в Фатежском повалены деревья, с некоторых домов сорван сайдинг.

 Аварийные и коммунальные службы работают на местах, с дорог убирают упавшие деревья и ветки. Как сообщили в Министерстве ЖКХ и ТЭК Курской области, ураганный ветер также повредил 15 линий электропередачи 10 кВ, в результате без света остаются около 10 тысяч человек.

  Специалисты «Курскэнерго» оперативно приступили к восстановлению после непогоды электроснабжения.

 Также в распоряжении филиала находится 101 резервный источник электроснабжения, что может быть использовано для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.
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