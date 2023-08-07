В Курской области устраняют последствия прошедшего вчера грозового фронта

Кроме Курска, непогода задела Льговский район, где сильным ветром повреждены кровли 4 нежилых и 9 жилых домов, а также 3 хозпостройки.

В Кореневском районе пострадали 12 жилых домов, в Фатежском повалены деревья, с некоторых домов сорван сайдинг.Аварийные и коммунальные службы работают на местах, с дорог убирают упавшие деревья и ветки. Как сообщили в Министерстве ЖКХ и ТЭК Курской области, ураганный ветер также повредил 15 линий электропередачи 10 кВ, в результате без света остаются около 10 тысяч человек.Специалисты «Курскэнерго» оперативно приступили к восстановлению после непогоды электроснабжения.Также в распоряжении филиала находится 101 резервный источник электроснабжения, что может быть использовано для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.