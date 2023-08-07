В Курской области собран первый миллион тонн зерна нового урожая

Благодаря установившейся хорошей погоде аграрии Курской области нарастили темпы уборки зерновых культур.



сельского хозяйства Курской области Наталья Гончарова с рабочей поездкой побывали в хозяйстве Щигровского района , где проконтролировали ход полевых работ.

Уже убрано 244 тыс. га зерновых, колосовых и зернобобовых культур. Это 32% от их общей площади. Намолочено более 1,4 млн тонн зерна, средняя урожайность – 58,5 ц/га.Заместитель губернатора Сергей Стародубцев и и.о. министр«В прошлом году в Курской области было собрано рекордное количество урожая. Постараемся сохранить эти цифры и нарастить. В планах убрать не менее 5,5 миллиона тонн зерна. В уборочной кампании задействовано более 3 тысяч единиц техники. Поздравляю всех наших аграриев с намолотом первого миллиона тонн зерна!» – отметил Сергей Стародубцев.