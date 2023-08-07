В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:





Улица Александра Невского – установка бортового камня.По областной программе продолжается ремонт:Улица Ленина – устройство верхнего слоя в ночь.Улица К. Маркса (кольцо на Московской площади) - фрезерование в ночь.Напомним, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.