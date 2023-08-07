Губернатор Роман Старовойт прокомментировал отключения горячей воды в Курске.
Он отметил, что претензии горожан оправданы, однако проводить ремонт теплосетей необходимо.
На данный момент долг курян за коммунальные ресурсы составляет 2 млрд 400 млн рублей. По словам губернатора, многие люди систематически не платят за тепло, газ и электричество.
Роман Старовойт также подчеркнул, что необходимо провести работу с управляющими компаниями, где имеется долг.
Например, в УК Курска имеется долг в 25 миллионов рублей. Есть долги за УК "Сейм", "Парковая", "Эксперт", "Партнер", "Аворора +", "Городская управляющая №1" и так далее, - отметил глава региона.