Губернатор Роман Старовойт прокомментировал отключения горячей воды в Курске.

Он отметил, что претензии горожан оправданы, однако проводить ремонт теплосетей необходимо.







Уже несколько лет в областном центре активно занимаются реконструкцией трубопровода. В прошлом отопительном сезоне удалось не допустить серьезных отключений отопления. Часть теплосетей находится в собственности «Квадры».На данный момент долг курян за коммунальные ресурсы составляет 2 млрд 400 млн рублей. По словам губернатора, многие люди систематически не платят за тепло, газ и электричество.Роман Старовойт также подчеркнул, что необходимо провести работу с управляющими компаниями, где имеется долг.Например, в УК Курска имеется долг в 25 миллионов рублей. Есть долги за УК "Сейм", "Парковая", "Эксперт", "Партнер", "Аворора +", "Городская управляющая №1" и так далее, - отметил глава региона.