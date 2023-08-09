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В Курской области пройдёт День физкультурника

12 августа пройдёт празднование Дня физкультурника.
Фото с официальной сайта Курская область

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Во всех муниципальных образованиях региона состоятся массовые зарядки, прием нормативов ГТО, турниры по пляжному футболу и волейболу, пауэрлифтингу и гиревому спорту, футболу, настольному теннису. Запланированы Веселые старты, тематические выставки в библиотеках, занятия в рамках проекта «Уличная атлетика».

 В Курске День физкультурника стартует в 9:00 в парке «Боева Дача» с легкоатлетического кросса. В Детском парке состоятся Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», презентация спортивных федераций и показательные выступления по единоборствам. Также запланированы блиц-турнир по шахматам, детский футбольный фестиваль «Авангарда», флешмоб «Готов к ГТО».

  В Беловском, Конышевском, Рыльском, Щигровском районах будут открыты площадки для выполнения нормативов комплекса ГТО. В поселке Прямицыно начнет работу умная площадка, построенная по федеральному проекту «Бизнес-спринт», а в селе Солдатское Горшеченского района откроется спортивная площадка, которая появилась благодаря проекту «Народный бюджет».
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