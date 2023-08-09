Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и помощник президента РФ Владимир Мединский представили новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов.

В них полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах, также добавлен раздел о событиях с 2014 года по сегодняшний день.Работа над учебниками велась под руководством помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Соавтором учебников по истории России стал ректор МГИМО Анатолий Торкунов, а по всеобщей истории — научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.В учебниках также содержатся QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы.Обучение по обновленным учебникам начнётся с 1 сентября этого года, а в следующем году будут готовы новые учебники по истории для 5-9 классов.