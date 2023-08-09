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Лента новостей / В России

Новые учебники по истории

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и помощник президента РФ Владимир Мединский представили новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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В них полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах, также добавлен раздел о событиях с 2014 года по сегодняшний день.

Работа над учебниками велась под руководством помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Соавтором учебников по истории России стал ректор МГИМО Анатолий Торкунов, а по всеобщей истории — научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

В учебниках также содержатся QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы.

 Обучение по обновленным учебникам начнётся с 1 сентября этого года, а в следующем году будут готовы новые учебники по истории для 5-9 классов.
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