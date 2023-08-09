В трех микрорайонах Курска отключат холодную воду

10 августа 2023 г.с 09.00 до 17.00 часов будет прекращена подача холодной воды.

Отключение воды будет связано с производством неотложных ремонтно-профилактических работ.Без воды останутся:- микрорайон «КЗТЗ»,- ул.Энгельса (от ул.Литовской до р.Сейм) с прилегающими по обе стороны улицами, ул.3-я Песковская, Шоссейные переулки, ул. Литовскую (от ул. Овечкина до ул. Энгельса) с прилегающими, Малиновые пер., 2-й Литовский пер,- пр.Н.Плевицкой, пр.В.Клыкова, ул.50 лет Октября (от ул.Суворовской до ул.2-я Орловская), Бойцов 9 Дивизии (от №134 и выше) Аэродромные пер., ул.Аэродромная, Суворовские переулки, ул.Пирогова, пер.Пирогова, ул.Беговая, ул.Асеева, Благодатные переулки, ул.Фатежские и Запольные переулки, ул.Запольная (от № 7 и выше), ул.Планерная, Планерные пер., ул.Бурцевка (от № 36 и выше), ул.Косиновская, Бурцевские переулки, Бурцевский пр., ул.Н.Масловка, ул.Масловка, ул.Пучковка (от №17 и выше), 1-я и 2-я Орловская улицы, ул.Звездная, пр.Хрущева (четные номера домов), ул.Веспремская, ул.Студенческая, пр.Дружбы (кроме №№ 20 – 28), ул. Орловская, пр.Сергеева, пр.Энтузиастов (нечетные номера домов), Майский бульвар (№9 и №11),застройки индивидуальных жилых домов по пр. Дружбы с прилегающими улицами.