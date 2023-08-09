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Сегодня в Курчатове произошло возгорание в двух жилых домах

Загорание произошло на кровле двух жилых пятиэтажек.

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В 11.38 в оперативную дежурную смену МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании на крыше пятиэтажного жилого дома в городе Курчатов.

К месту происшествия были направлены все службы.
Пожар был ликвидирован на площади 60 кв.м. Информация о пострадавших не поступала. По оперативным данным эвакуированы 13 человек. Специалисты госпожнадзора устанавливают причины пожара.

В ликвидации возгорания принимали участие 3 единицы техники и 7 огнеборцев», – сообщили в ГУ МЧС РОССИИ по Курской области.
Как пишет Курский бомонд в своем телеграмм канале в 13:40 поступило новое сообщение о загорании на кровле соседнего  жилого дома горевшего ранее.

К месту возгорания прибыли 3 подразделения. Происходит горение на площади 50 кв.м. Сообщений о пострадавших не поступало.
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