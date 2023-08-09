Сегодня в Курчатове произошло возгорание в двух жилых домах

Загорание произошло на кровле двух жилых пятиэтажек.

В 11.38 в оперативную дежурную смену МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании на крыше пятиэтажного жилого дома в городе Курчатов.К месту происшествия были направлены все службы.Пожар был ликвидирован на площади 60 кв.м. Информация о пострадавших не поступала. По оперативным данным эвакуированы 13 человек. Специалисты госпожнадзора устанавливают причины пожара.В ликвидации возгорания принимали участие 3 единицы техники и 7 огнеборцев», – сообщили в ГУ МЧС РОССИИ по Курской области.Как пишет Курский бомонд в своем телеграмм канале в 13:40 поступило новое сообщение о загорании на кровле соседнего жилого дома горевшего ранее.К месту возгорания прибыли 3 подразделения. Происходит горение на площади 50 кв.м. Сообщений о пострадавших не поступало.