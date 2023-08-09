Согласно законодательству всё газовое оборудование должно обслуживаться специализированными организациями

Как пояснили в Государственной жилищной инспекции Курской области, согласно действующему законодательству все используемое газовое оборудование должно обслуживаться специализированными организациями.

Для увеличения охвата обслуживания газового оборудования ООО «Городская служба Газа» в соответствии с законодательством воспользовалось правом направления собственникам жилых помещений заявки о заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования с приложенным проектом договора.Если у собственника квартиры подобный договор уже заключен и работы по техническому обслуживанию газового оборудования выполняются, то повторное заключение договора и оплата направленной заявки не требуется; то есть полученное по почте предложение с проектом договора следует проигнорировать.При отсутствии договора на обслуживание газового оборудования собственник может заключить его с любой из специализированных организаций, имеющих на это право и включенных в реестр.