Согласно законодательству всё газовое оборудование должно обслуживаться специализированными организациями
Как пояснили в Государственной жилищной инспекции Курской области, согласно действующему законодательству все используемое газовое оборудование должно обслуживаться специализированными организациями.
Если у собственника квартиры подобный договор уже заключен и работы по техническому обслуживанию газового оборудования выполняются, то повторное заключение договора и оплата направленной заявки не требуется; то есть полученное по почте предложение с проектом договора следует проигнорировать.
При отсутствии договора на обслуживание газового оборудования собственник может заключить его с любой из специализированных организаций, имеющих на это право и включенных в реестр.