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Согласно законодательству всё газовое оборудование должно обслуживаться специализированными организациями

Как пояснили в Государственной жилищной инспекции Курской области, согласно действующему законодательству все используемое газовое оборудование должно обслуживаться специализированными организациями. 

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Для увеличения охвата обслуживания газового оборудования ООО «Городская служба Газа» в соответствии с законодательством воспользовалось правом направления собственникам жилых помещений заявки о заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования с приложенным проектом договора.

Если у собственника квартиры подобный договор уже заключен и работы по техническому обслуживанию газового оборудования выполняются, то повторное заключение договора и оплата направленной заявки не требуется; то есть полученное по почте предложение с проектом договора следует проигнорировать.

  При отсутствии договора на обслуживание газового оборудования собственник может заключить его с любой из специализированных организаций, имеющих на это право и включенных в реестр.
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