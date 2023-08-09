Вчера в Курчатове произошли два пожара

9 августа в Курчатове произошли два пожара на улице Ленинградской — в домах №31 и №37 загорелись крыши.

Интервал между огненными ЧП составил всего пару часов.Как сообщили «Курской правде» в региональном СКР, по факту происшествий назначили доследственные проверки. По предварительным данным, причиной пожара в доме №31 стало то, что рабочие, ремонтировавшие крышу, оставили без присмотра газовую горелку.Причины загорания кровли на доме №37 пока неизвестны. Следователи рассматривают версию с коротким замыканием проводки и перекидыванием огня на соседнее здание.