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Лента новостей / В регионе

Курск теряет одну из своих достопримечательностей

Участок реки Тускарь в районе Утиного острова обмелел и заилился. 

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Реку теперь можно перейти вброд. Вчера на оперативном совещании в Доме Советов губернатор Роман Старовойт поручил разобраться с причинами проблемы и расчистить участок. Сегодня в региональном минприроды объяснили, что на уровень воды в реке повлияли несколько факторов.
Специалисты послались на особенность рельефа: около 65-75% объема воды реки Тускарь в районе парка Боева дача уходит по руслу протоки Кривец в связи с более низким уклоном. Из-за этого поток, направляющийся непосредственно по руслу, снизился.

Эксперты сослались и на аномально жаркое лето. При этом про аномально высокое количество осадков в сообщении не говорится.
Приводится еще одна причина: на ситуацию частично повлияла реконструкция отводящего канала Курского водохранилища, который перекрывали на время работ. Согласно обследованию, свободному движению воды также препятствуют заторы, которые образуются на расположенных выше по течению Тускари водоводах, газопроводах и канализационном коллекторе. Письма с требованиями устранить заторы направлены ответственным организациям.


 
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