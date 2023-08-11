Куряне могут принят участие в Международном медиафестивале детского и молодёжного творчества «Мы Здесь!»
В VII Международном медиафестивале детского и молодёжного творчества «Мы Здесь!» можно принять участие, подав конкурсные работы в период с 20 июля 2023 года по 10 февраля 2024 года.
Участниками медиафестиваля могут быть как самостоятельные физические лица и коллективы, так и представители образовательных организаций всех типов и видов от 11 до 35 лет.
Темы:
— Культурный код мира
— Экология жизни
— Герой сегодня
— Наука Будущего
— КиберМир
— ПолитИнфо
Номинации:
— Лучший видеосюжет
— Лучшее анимационное видео
— Лучшая социальная реклама
— Лучший документальный фильм
— Лучший короткометражный фильм
— Лучший подкаст
— Лучшее интервью