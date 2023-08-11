Куряне могут принят участие в Международном медиафестивале детского и молодёжного творчества «Мы Здесь!»

В VII Международном медиафестивале детского и молодёжного творчества «Мы Здесь!» можно принять участие, подав конкурсные работы в период с 20 июля 2023 года по 10 февраля 2024 года.





К задачам медиафестиваля относится в том числе насыщение информационного поля медиапродуктами об общечеловеческих ценностях, героях прошлого, настоящего и будущего, а также о киберсреде, экологии и развитии науки будущего.Участниками медиафестиваля могут быть как самостоятельные физические лица и коллективы, так и представители образовательных организаций всех типов и видов от 11 до 35 лет.Темы:— Культурный код мира— Экология жизни— Герой сегодня— Наука Будущего— КиберМир— ПолитИнфоНоминации:— Лучший видеосюжет— Лучшее анимационное видео— Лучшая социальная реклама— Лучший документальный фильм— Лучший короткометражный фильм— Лучший подкаст— Лучшее интервью