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Куряне могут принят участие в Международном медиафестивале детского и молодёжного творчества «Мы Здесь!»

В VII Международном медиафестивале детского и молодёжного творчества «Мы Здесь!» можно принять участие, подав конкурсные работы в период с 20 июля 2023 года по 10 февраля 2024 года.

 

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К задачам медиафестиваля относится в том числе насыщение информационного поля медиапродуктами об общечеловеческих ценностях, героях прошлого, настоящего и будущего, а также о киберсреде, экологии и развитии науки будущего.


Участниками медиафестиваля могут быть как самостоятельные физические лица и коллективы, так и представители образовательных организаций всех типов и видов от 11 до 35 лет.

Темы:
— Культурный код мира
— Экология жизни
— Герой сегодня
— Наука Будущего
— КиберМир
— ПолитИнфо

Номинации:
— Лучший видеосюжет
— Лучшее анимационное видео
— Лучшая социальная реклама
— Лучший документальный фильм
— Лучший короткометражный фильм
— Лучший подкаст
 — Лучшее интервью
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