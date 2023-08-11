В Курске действует особый противопожарный режим
В соответствии с режимом на территории всей Курской области введены ограничения на пребывание граждан в лесах, а также категорически запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
В рамках полномочий комитетом городского хозяйства были проведены мероприятия:
— ремонт существующих и установка новых шлагбаумов,
— в городских лесах установлены информационные аншлаги на противопожарную тематику,
— выполнено двукратное обновление противопожарных минерализованных полос.
Также сотрудниками комитета осуществляется регулярное патрулирование территории городских лесов и проводятся профилактические разъяснительные беседы с населением о правилах пожарной безопасности при посещении урочищ.
Напоминаем, что за нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы:
— для физических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей;
— для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей;
— для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.
В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить о нем в единую дежурную диспетчерскую службу Курска по телефонам: 112 или 51-92-80 или в комитет городского хозяйства города Курска по телефонам: 740-748, 740-743.