Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске действует особый противопожарный режим

В соответствии с режимом на территории всей Курской области введены ограничения на пребывание граждан в лесах, а также категорически запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы.
Фото из официальной группы ВК Город Курск

Читайте также

 В леса ограничивается въезд автомобилей, за исключением транспортных средств специального назначения.

В рамках полномочий комитетом городского хозяйства были проведены мероприятия:
— ремонт существующих и установка новых шлагбаумов,
— в городских лесах установлены информационные аншлаги на противопожарную тематику,
— выполнено двукратное обновление противопожарных минерализованных полос.

Также сотрудниками комитета осуществляется регулярное патрулирование территории городских лесов и проводятся профилактические разъяснительные беседы с населением о правилах пожарной безопасности при посещении урочищ.

Напоминаем, что за нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы:

— для физических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей;
— для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей;
— для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить о нем в единую дежурную диспетчерскую службу Курска по телефонам: 112 или 51-92-80 или в комитет городского хозяйства города Курска по телефонам: 740-748, 740-743.
 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Куряне предпенсионерного возраста могут пользоваться льготами

В Курске продолжается ремонт дорог

Куряне могут принят участие в Международном медиафестивале детского и молодёжного творчества «Мы Здесь!»

Обстреляно село Калиновка Хомутовского района

Курян приглашают на показ фильма «Приключения маленького Бахи»

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске