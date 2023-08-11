В Курске действует особый противопожарный режим

В соответствии с режимом на территории всей Курской области введены ограничения на пребывание граждан в лесах, а также категорически запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы.

В леса ограничивается въезд автомобилей, за исключением транспортных средств специального назначения.В рамках полномочий комитетом городского хозяйства были проведены мероприятия:— ремонт существующих и установка новых шлагбаумов,— в городских лесах установлены информационные аншлаги на противопожарную тематику,— выполнено двукратное обновление противопожарных минерализованных полос.Также сотрудниками комитета осуществляется регулярное патрулирование территории городских лесов и проводятся профилактические разъяснительные беседы с населением о правилах пожарной безопасности при посещении урочищ.Напоминаем, что за нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы:— для физических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей;— для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей;— для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить о нем в единую дежурную диспетчерскую службу Курска по телефонам: 112 или 51-92-80 или в комитет городского хозяйства города Курска по телефонам: 740-748, 740-743.