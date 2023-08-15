Куряне предпенсионерного возраста могут пользоваться льготами

Для них действуют льготы и меры социальной поддержки федерального и регионального уровня.

Чтобы ими воспользоваться, необходимо подтвердить соответствующий статус.Предпенсионеры имеют право на освобождение от имущественного и земельного налогов, пособие по безработице до 12 месяцев, два оплачиваемых выходных в год для прохождения диспансеризации, бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография».Кроме того, граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном возрасте, имеют право выйти на пенсию на 2 года раньше установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства. Такое право возникает, если человек потерял работу в связи с увольнением по сокращению штатов или из-за ликвидации предприятия.За получением самих льгот гражданину необходимо обращаться в профильные ведомства или к работодателю. Это зависит от того, какой именно мерой социальной поддержки он решил воспользоваться.Получить подтверждение статуса самостоятельно можно на портале госуслуг в разделе «Информирование граждан об отнесении к категории предпенсионного возраста». Также получить справку можно в филиалах МФЦ.