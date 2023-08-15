Курян приглашают на празднование яблочного Спаса
19 августа с 12:00 до 17:00 в селе Красниково Пристенского района на территории «Парка мельниц» пройдет праздник яблочного Спаса, который традиционно отмечается в День Преображения Господня.
Каждый желающий сможет попробовать свои силы в зоне молодецких забав, а у старинной водяной мельницы сыграть в настольные игры. Здесь же расположится выставка картин курских художников-любителей и профессионалов «Яблочный вернисаж». На празднике будут игры и конкурсы, а также возможность научиться лозоплетению, лепке традиционной кожлянской игрушки и гончарному искусству.
Добраться на праздник из Курска можно самостоятельно и на автобусах. Расписание автобусов появится в ближайшее время на сайте Курского областного Дома народного творчества и в группе во «ВКонтакте». #президентскийфондкультурныхинициатив#фондкультурныхинициатив#культура365