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Курян приглашают на празднование яблочного Спаса

19 августа с 12:00 до 17:00 в селе Красниково Пристенского района на территории «Парка мельниц» пройдет праздник яблочного Спаса, который традиционно отмечается в День Преображения Господня. 


 

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В этот день на сцене выступят финалисты и победители областного конкурса молодых исполнителей «Курская мозаика-2023», творческие коллективы Курской области. Специальными гостями станут участники музыкального проекта «Ой, всё» из города Белгорода.

 Каждый желающий сможет попробовать свои силы в зоне молодецких забав, а у старинной водяной мельницы сыграть в настольные игры. Здесь же расположится выставка картин курских художников-любителей и профессионалов «Яблочный вернисаж». На празднике будут игры и конкурсы, а также возможность научиться лозоплетению, лепке традиционной кожлянской игрушки и гончарному искусству.

 Добраться на праздник из Курска можно самостоятельно и на автобусах. Расписание автобусов появится в ближайшее время на сайте Курского областного Дома народного творчества и в группе во «ВКонтакте». #президентскийфондкультурныхинициатив#фондкультурныхинициатив#культура365
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